В Омске 9 сентября простятся с депутатом горсовета Виталием Путинцевым

Фото: www.omskgorsovet.ru

В субботу, 9 сентября, в Омске пройдет церемония прощания с первым-вице спикером, депутатом Омского горсовета Виталием Путинцевым, скончавшимся на 61-м году жизни в начале этой недели. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале городского совета.

Прощание пройдет в Областном доме ветеранов (ул. Партизанская, 12) 9 сентября с 11:00 до 12:30.

Напомним, в конце мая 2023 года в Омске простились с другим знаковым политиком — бессменным председателем Законодательного собрания Омской области Владимиром Варнавским.

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