На церемонию прощания с председателем омского Заксобрания Варнавским пришли четыре губернатора

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Сегодня, 25 мая, в Омске в Концертном зале прошла церемония прощания с бессменным председателем Заксобрания Омской области Владимир Варнавским, который скончался ночью 23 мая на 77-м году жизни.

Как сообщает РИА «Омск-информ», среди пришедших проститься со спикером регионального парламента были четыре губернатора Омской области — Леонид Полежаев, Виктор Назаров, Александр Бурков и Виталий Хоценко. Правда, последний из них пока возглавляет регион лишь в статусе временно исполняющего обязанности. Однако впереди еще губернаторские выборы. Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первым зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак поддержал кандидатуру Хоценко.

Кроме глав региона, церемонию посетили и экс-мэры Омска, в частности Виктор Шрейдер, Вячеслав Двораковский и Оксана Фадина, ныне являющая депутатом Госдумы РФ, а также ряд других представителей региональной элиты.

Отметим, похоронили Владимира Варнавского на Старо-Северном мемориальном кладбище.

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