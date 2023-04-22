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НовостиПолитика22 апреля 2023 9:17

Андрей Турчак и Виталий Хоценко поставили задачу ввести омскую школу на Космическом проспекте в 2023 году

Единая Россия» обратится в Правительство с просьбой оказать Омской области финансовую поддержку при строительстве школ и детсадов под гарантии региона
Наталья ВИРКУНЕН

Сегодня приехавший в Омск первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава региона Виталий Хоценко посетили стройплощадку школы на Космическом проспекте. Ее строительство идет по нацпроекту «Образование» и народной программе «Единой России», выделено 1,7 млрд рублей.

В новой школе на 1122 места в жилом массиве предусмотрены учебные блоки для старших и младших классов, два спортзала, столовая с пищеблоком, актовый зал на 560 мест. Объект ведет компания «Строительные материалы Сибири» по единому контракту: проектирует, строит, вводит в эксплуатацию, оснащает оборудованием.

Строительно-монтажные работы на площадке начаты в августе 2022 года, срок их окончания декабрь 2023 года. Отставаний от графика нет. Турчак и Хоценко ставят задачу - нарастить темпы, чтобы успеть ввести объект к концу текущего года.

- Это большой партийный проект, который закреплен в народной программе «Единой России». Мы не имеем права людей обмануть. Надо все усилия и возможности консолидировать, - рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Он также отметил, что «Единая Россия» обратится в Правительство с просьбой оказать Омской области финансовую поддержку при строительстве школ и детсадов под гарантии региона.

Виталий Хоценко, в свою очередь, поручил минобру и минстрою региона обеспечить сопровождение стройки контролем с еженедельным докладом о проделанной на площадке работе.