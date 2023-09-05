Ярослав Лесовский уходит с поста советника губернатора Омской области

Свою трудовую деятельность Лесовский может продолжить в Томске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Советник губернатора Омской области, экс-замминистра региональной политики Ярослав Лесовский покинет свой пост. Такое решение принял врио губернатора омской области Виталий Хоценко. Об этом сообщает «Город55», ссылаясь на собственный источник в региональном правительстве.

Ярослав Лесовский в течение долгих лет работал в сфере журналистики и медиатехнологий, сотрудничал со многими губернаторами Омской области. Однако, как сообщает издание, в последнее время экс-замминистра допустил ряд существенных ошибок, касающихся профессиональной деятельности. Самой серьезной из них называют пропущенный бывшим губернатором Омской области Александром Бурковым визит в Омск генпрокурора России Игоря Краснова. В дальнейшем это явилось одной из причин отказа Буркова от выдвижение на следующий губернаторский срок.

В последнее время Лесовский работал с вице-мэром Омска Дмитрием Махиней, избранным сегодня мэром Томска. Предположения о дальнейшей трудовой деятельности экс-замминистра Лесовского разнятся. «Город55» пишет о его возможном переезде в Томск и продолжении совместной работы с Махиней. Источник БК55 эту информацию не подтверждает. Отметим, что переехать в Томск в ближайшее время также может еще один экс-замминистра региональной политики – Олеся Потапова.