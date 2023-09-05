Региональный оператор участвует во встречах с населением Омской области

Фото: ООО "Магнит".

В этот период команда врио губернатора Хоценко проводила очные встречи, где обсуждали насущные проблемы - водоснабжение, газификацию, отопление. Зачастую вопросы жителей сел и деревень касаются качества оказания коммунальной услуги по вывозу мусора. В беседах с местными жителями и главами муниципалитетов специалисты уточняют есть ли жалобы на работу возчиков. Также селян интересует установка дополнительных контейнеров, укладка асфальта к контейнерным площадкам, содержание и уборка точек сбора мусора, вопросы строительства полигонов и заводов по сортировке мусора. То есть вопросы, не адресованные напрямую региональному оператору.

Фото: ООО "Магнит".

Несмотря на это в каждом из посещаемых районов представители регоператора проводят осмотр точек сбора мусора, проверяет качество вывоза отходов.

Фото: ООО "Магнит".

«С регоператором работает 25 транспортных компаний и наша общая главная задача, чтобы жителям региона оказывалась качественная коммунальная услуга по вывозу мусора. Уже побывали в Большеречье, были в Черлакском, Саргатском, Омском, Павлоградском, Русско-Полянском районах. В Омском районе заехали в село Николаевка, провели проверку по жалобе местной жительницы, написавшей нам в соцсети. Рады, что площадка оказалась чистой, переполнения нет, контейнеры вывозятся регулярно. Также уже второй месяц ежедневно проводим рейды на городские контейнерные площадки. Очень часто вопросы по ним не относятся напрямую к региональному оператору, но мы стараемся омичам помочь их решить, потому что вывоз мусора и состояние контейнерной площадки (уборка, освещенность, наличие проезда, достаточное количество контейнеров) – это все влияет на качество оказываемой услуги», - говорит Тэнзилэ Кормишенко, заместитель директора по экологической безопасности регоператора «Магнит».

На проблемных точках специалисты регионального оператора составляют акты обследования, фото и видеофиксацию направляют ответственным лицам.

Фото: ООО "Магнит".

В компании регоператора добавили, что мероприятия по повышению качества коммунальной услуги будут проводиться постоянно. Жители Омска и Омской области могут направлять свои обращения по вывозу ТКО с указанием точного адреса и фотографией на WhatsApp отдела экологической безопасности ООО «Магнит» по номеру 8 9620548553.