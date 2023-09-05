Шелест поздравил омского вице-мэра Махиню с победой на выборах мэра Томска

Фото: t.me/shelest_sn

Сергей Шелест отреагировал на избрание Дмитрия Махини мэром Томска. Градоначальник поздравил омского вице-мэра с победой на выборах, который прошли сегодня в томской городской думе.

— По итогам голосования в Городской Думе Томска Дмитрий Александрович Махиня избран мэром этого города. Желаю ему успехов на новой должности, слаженной командной работы с правительством региона, интересных проектов и плодотворной работы на благо томичей. Уверен, Дмитрий Александрович применит все свои знания, умения и опыт для того, чтобы реализовать устойчивое и поступательное развитие Томска, — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Напомним, кандидатуру Дмитрия Махини на пост мэра города поддержали 26 из 37 депутатов томской городской думы. Как сообщает РИА «Томск», после избрания Махиня сообщил, что подаст заявление на увольнение из омской мэрии.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru