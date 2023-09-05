Пресекли незаконный вывоз

На эту продукцию с высоким фитосанитарным риском отсутствовал сертификат, подтверждающий фитосанитарную безопасность груза. 30 августа на ФКП «Черлакский» (вблизи МАПП «Ольховка») партия арахиса весом 0,1 тонны была задержана, грузовой автомобиль возвращен на территорию страны для устранения выявленных нарушений. В отношении виновного физического лица Управлением Россельхознадзора по Омской области было возбуждено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Подобные нарушения не редкость. По данным Управления всего с начала этого года по причине выявленных нарушений порядка вывоза на территорию Омской области возвращено 76 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 742,92 тонн, 41,7 куб.м. и 43768 штук.