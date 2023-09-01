В Омске за 5,4 млн восстановили крышу горевшей пятиэтажки по улице Волгоградской

Фото: https://t.me/shnipkomezhk

В Омске восстановили после пожара крышу пятиэтажки по улице Волгоградской. Напомним, возгорание в доме произошло 27 июня. Сегодня, 1 сентября, компания-подрядчик ООО «Новый быт» завершила все ремонтные работы.

Как утверждают подрядчики, при ремонте были использованы надёжные пиломатериалы, обработанные огнебиозащитой. Денежные средства в размере 5,4 млн рублей на проведение работ по восстановлению крыши были выделены из резервного фонда правительства Омской области.

— Рабочие бригады работали в соответствии с графиком, на все ремонтные работы распространяется гарантия подрядчика, на данный момент по факту выполненных работ оформляется исполнительная документация, — отметил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Напомним, возгорание в доме № 8 по улице Волгоградской произошло днем 27 июля. Пожарные спасли 27 человек, среди них – 8 детей. Остальные 43 человека, находившиеся в здании, смогли самостоятельно покинуть помещение. «КП-Омск» делала фоторепортаж с места событий.

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