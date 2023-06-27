От квартиры и крыши ничего не осталось: Фоторепортаж с пожара омской пятиэтажки

Мощный пожар вспыхнул сегодня, 27 июня, в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Волгоградская, 8. Наш фотокорреспондет запечатлел трагические моменты.

Пожар начался на балконе, оттуда огонь перешел на кровлю. Об этом сообщило региональное МЧС.

Возгорание удалось локализовать в 13:48.

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.

Пожарные спасли 27 человек, среди них – 8 детей.

Остальные 43 человека, находившиеся в здании смогли самостоятельно покинуть помещение.

По предварительным данным, пострадавших нет.