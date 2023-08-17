Подрядчик восстановил первую в Омске «вафельную» разметку, исчезнувшую за месяц

Фото: телеграм-канал Сергея Шелест.

В Омске восстановили первую в городе «вафельную разметку», расположенную на перекрестке улиц Маршала Жукова и Масленникова. Сегодня, 17 августа, об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

— Разметка восстановлено, — написал градоначальник.

Дорожную разметку на перекрестке восстановил по гарантии подрядчик. Работы стартовали вчера вечером.

Состояние первой в городе «вафельницы» до работ по восстановлению. Фото: vk.com/omsk_live

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что «вафельная» разметка, нанесенная меньше месяца назад, буквально исчезла.

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