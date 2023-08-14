В Омске спустя месяц исчезла первая «вафельная» разметка в городе

Фото: vk.com/omsk_live
«Вафельная» разметка на перекрестке улиц Маршала Жукова и Масленникова, нанесенная в середине июля, начала исчезать. Получается, что она «прожила» всего месяц. Фотография почти исчезнувшей дорожной разметки накануне появилась в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».
— Такие очертания вполне могут ввести в заблуждение водителей о необходимости соблюдения правил на данном участке, — отмечает автор.
Так выглядела разметка буквально после нанесения. Фото: admomsk.ru
На участках дороги с «вафельной» разметкой («вафельницей») нельзя заезжать при образовании затора, а также на такой разметке нельзя останавливаться. Размер штрафа для нарушителей по ПДД составляет 1 тысячу рублей.
Отметим, «вафельница» призвана избавить загруженные перекрестки от заторов. По словам мэра Сергея Шелеста, в ближайшее время такая разметка появится еще на 10 перекрестках, в частности, на таких улицах, как Герцена, Гусарова, Кемеровская и Орджоникидзе.
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