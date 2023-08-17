Мишустин поручил Правительству РФ выделить 300 млн рублей на трассу под Омском

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству финансов РФ подготовить к середине сентября 2023 года проект распоряжения о выделении 300 миллионов рублей Омской области на завершение работ по реконструкции 6-километрового участка четырехполосной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Напомним, о выделении средств из федерального бюджета на завершение ремонтных работ на участке упомянутой дороги стало известно по итогам встречи Михаила Мишустина с врио губернатора Виталием Хоценко. Благодаря этому Омская область сможет сэкономить 300 миллионов рублей, направленные на реконструкции трассы из регионального бюджета. По словам Виталя Хоценко, сэкономленные средств будут возвращены в областную казну и распределены на две равные части (по 150 миллионов рублей). Первую часть израсходуют на обустройство пешеходных переходов по технологии Росатома, а вторую — на реконструкция дорог в Омске.

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