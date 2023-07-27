Возле каждой омской школы обустроят пешеходные переходы по технологии Росатома

Фото: t.me/omskonelove

Возле каждой из омских школ появятся современные пешеходные переходы по технологии Росатома. Об этом в ходе брифинга заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

По словам главы региона, в 2023 и 2023 годах 150 миллионов рублей из регионального бюджета будут направлены на обустройство пешеходных переходов по технологии Росатома. Согласно проекту, все переходы будут оборудованы подсветкой, пластиковой разметкой, «лежачими полицейскими» и другими элементами.

Отметим, благодаря выделенным из федерального бюджета 300 миллионам рублей на завершение строительства 6-километрового участка четырехполосной дороги на выезде из Омска в Новосибирск Омская область смогла сэкономить 300 миллионов рублей. Денежные средств вернут в бюджет региона. Одна половина — 150 миллионов рублей — будет израсходована на создание упомянутых пешеходных переходов у образовательных учреждений, а вторая — на ремонт дорожной сети областного цента.

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