На новые корпуса в детском лагере «Орленок» под Омском потратят 150 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На обновление оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного в Калачинском районе, направят 150 миллионов рублей.

Так, по решению Правительства РФ Омская область получит 80 миллионов рублей на строительства трех корпусов в лагере. Вместимость каждого из них составит 48 человек. Это позволит «Орленку» принимать дополнительно до 150 юных омичей в смену. Построить корпуса планируют до середины декабря 2023 года.

Еще порядка 70 миллионов будут выделены непосредственно из регионального бюджета. Их потратят на закупку мебели и оборудование для строящихся корпусов, а также на благоустройство территории возле них.

— Благодарю Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина, спикера Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко, Министерство просвещения России, лично Министра Сергея Сергеевича Кравцова. Омская область не подведет! — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Напомним, Омская область в этом году получит из федерального бюджета также 300 миллионов рублей на дорожное строительство. Это позволит сэкономить региону собственные средства. Так называемые областные 300 миллионов рублей разделят на две равные части. Одна часть — 150 миллионов рублей — пойдет на оборудование современных пешеходных переходов по технологии Росатома, а другая — на ремонт дорог в Омске.

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