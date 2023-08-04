Омская мэрия признала аварийной двухэтажку по улице 111-я Стройплощадка

Фото: 2gis.

Жилой дом № 1 по улице 111-я Стройплощадка в Старом Кировске признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте омской мэрии 3 августа.

Расселить жителей аварийной двухэтажки постройки планируют до 31 декабря 2029 года. Согласно информации на сайте Фонда развития территорий, в доме 1954 года постройки расположены 8 квартир, в которых де-юре проживают 16 человек.

— Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31 декабря 2029 года, — говорится в документе.

Напомним, ранее омская мэрия заявила, что расселит до конца 2024 года дом № 85 по улице 50 лет Профсоюзов. Эта пятиэтажка стала известная после обрушения одной из стен.

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