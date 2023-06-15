В Омске до конца 2024 года расселят пятиэтажку по 50 лет Профсоюзов, где рухнула стена

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановления об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в двух аварийных домах — дом № 85 по улице 50 лет Профсоюзов и дом № 45 по улице Сибирской. Оба здания сначала расселят, а потом снесут.

Так, дом № 85 по улице 50 лет Профсоюзов 1960 года постройки, в котором еще в 2020 году обрушилась одна из стен, должны по планам расселить до конца 2024 году. Совсем недавно в ходе прокурорской проверки были выявлены недостатки конструкции пятиэтажки, из-за которых она может обрушиться буквально в любой момент. К слову, подобные проблемы есть и у соседнего дома, расположенного по адресу улице 50 лет Профсоюзов, 81. Его надзорное ведомство также призвало расселить.

Во втором документе, подписанном градоначальником, речь идет о доме № 45 по улице Сибирской в Старом Кировске. Двухэтажка была признана аварийной еще в 2018 году.