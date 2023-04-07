Омская прокуратура требует расселить две аварийные пятиэтажки на улице 50 лет Профсоюзов

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура Советского округа обратилась в суд с иском к мэрии Омска. Ведомство требует расселить жителей двух аварийных пятиэтажек, расположенных по улице 50 лет Профсоюзов.

Ранее в ходе проверки прокурорской проверки было установлено, что состояние конструкций домов № 81 и № 85 по улице 50 лет Профсоюзов может привести к их обрушения.

— Несмотря на имеющуюся угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан (на момент проверки – более 160 человек), органы местного самоуправления не принимают мер к их расселению, — отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, ранее прокурор Омской области Алексей Афанасьев заявил, что на территории областного центра находится десять многоквартирных домов, нуждающихся в срочном расселении.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru