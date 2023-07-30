«Омичи продолжают тонуть»: в районе Советского парка утонул 32-летний мужчина, идут поиски тела

Трагедии на воде в Омской области происходят каждую неделю
Фото: Влад Комяков
В Омске в субботу, 29 июля, утонул еще один человек. Несчастный случай в этот раз произошел на территории Советского парка.
Как рассказали в полиции, 32-летний омич утонул во время купания в Иртыше. Тело погибшего до сих найдено не было. Поиски продолжаются.
По факту гибели мужчины отдел полиции № 8 и СУ СКР оп Омской области проводят проверку.
Напомним, на прошлых выходных в Омской области утонули три человека — два мужчины и одна женщина.
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