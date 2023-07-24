Три человека в Омской области утонули на выходных

Фото: Оксана ЗУЙКО

На выходных в Омской области утонули три человека. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.

Одна трагедия произошла на Иртыше в районе села Октябрьское. Там погиб 40-летний мужчина. Недалеко от Исилькуля утонула молодая женщина. Также на берегу Иртыша недалеко от села Розовка нашли тело 60-летнего омича.

- Все обстоятельства трагедий будут известны позже. Над этим вместе работают сотрудники полиции и следователи СУ СК РФ по Омской области, проводятся проверки, - уточнили в ведомстве.

Отметим, что с начала купального сезона в регионе произошло более 30 происшествий на воде.

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