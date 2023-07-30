Глава Омской области Хоценко в Таре познакомился с участником СВО и его семьей

Фото: omskportal.ru

Врио губернатора Виталий Хоценко во время рабочей поездки в Тарский район побывал в гостях у участника СВО Александра Ермоловича и его семьи.

Александр Ермолович — уроженец села Атирка. Его жизни тесно связана с малой родиной — Тарским район. Мужчина окончил Тарский сельскохозяйственный техникум. А с 2013 года служит по контракту в военной части в Таре. С 10 января 2023 года Александр был откомандирован в зону проведения СВО. Сейчас он находится в отпуске, дома со своей семьей — супругой Анной, дочерьми Валерией и Вероникой.

— В Тарском районе познакомился с Александром Михайловичем Ермоловичем, который участвует в военной спецоперации по защите наших рубежей. Супруга Анна рассказала, что муж по-другому не мог, ведь это его долг — защищать Родину. У семьи две дочки - Валерия и Вероника. Девочки гордятся своим отцом, — поделился в своем телеграм-канале Хоценко.

Отметим, Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки посетил мероприятия, посвященные празднованию 429-летию Тары.

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