Виталий Хоценко назвал Тару настоящей жемчужиной Омской области

Фото: omskportal.ru

В субботу, 29 июля, в Таре прошло масштабное празднование 429-летия со дня основания города.

В День города в Таре жителей и гостей города ждали выставка-ярмарка, выставка мототехники и праздничный концерт «Город добрых традиций». Посетил мероприятия, приуроченные 429-летию второго по величине города Омской области, и пообщался с тарчанами врио губернатора Виталий Хоценко.

Глава региона обратился со сцены к местным жителям и гостям города и пожелал им счастья, мира и добра, а городу процветания.

— Сегодня 429 лет со дня основания Тары, одного из первых городов Сибири. Ко Дню города в центре развернулась красочная ярмарка и замечательный концерт. Тара — жемчужина нашего региона с древней и интересной судьбой. Несмотря на солидный возраст, город не стоит на месте и постоянно развивается. Таре и всем его жителям счастья и процветания! — сказал Хоценко.

Напомним, в следующем году Таре исполнится 430 лет. В связи с этим глава региона отметил, что город должен достойно подготовиться к юбилею.

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