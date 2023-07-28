Виталий Хоценко назначил заместителей министра транспорта Омской области

Фото: omskportal.ru

Врио губернатора Виталий Хоценко назначил двух заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Первым замминистра был назначен Дмитрий Пестряков, ранее занимавший пост заместителя главы минтранса Омской области. В ведомстве Пестряков курирует вопросы дорожного хозяйства, организации дорожного движения, строительства Красногорского гидроузла, мероприятия по строительству аэропорта «Омск-Федоровка» и ряд других.

Заместителем министра транспорта был также назначен Игорь Кожухов. Он перешел на работу в областное правительство из омской мэрии, где работал замдиректора департамента транспорта. Кожухов работал в горадминистрации с 2000 года, занимая различные должности, в частности, он возглавлял отдел организации пассажирских перевозок департамента транспорта.

Игорь Кожухов займется курированием отрасли пассажирского транспорта, в том числе региональные воздушные перевозки, пригородные перевозки железнодорожным транспортом, регулярные перевозки пассажиров автотранспортом по маршрутам межмуниципального сообщения. Среди задач, стоящих перед новым замминистра, — оптимизация маршрутной сети, развитие транспортной системы Омской области, вопросы реорганизации автовокзалов и автостанций, а также участие в федеральных программах по обновлению подвижного состава городского электротранспорта.

Напомним, министром транспорта и дорождного хозяйства Омской области в середине мая 2023 года назначили Динара Курманова. До этого Курманов с 2018 года занимал должность директора «Управления дорожного хозяйства Омской области».

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