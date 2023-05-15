Динар Курманов стал министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области стал Динар Курманов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

- С 2018 года он занимал должность директора «Управления дорожного хозяйства Омской области» и имеет необходимый опыт работы. Уверен, что он справится с задачами, которые стоят перед министерством сегодня, - отметил Хоценко.

Перед новым руководителем стоит задача выполнить все задачи по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры в регионе.

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