За нарушения при оформлении экспортных партий зерна омским предпринимателям выдано 26 предостережений

В июне 2023 года в ходе мониторинга ФГИС «Зерно» выявлено 80 СДИЗ, оформленных на экспортные партии зерна, не предоставленных должностному лицу Управления Россельхознадзора для их проверки на предмет соответствия установленным требованиям и последующего подтверждения в целях их дальнейшего погашения товаропроизводителем или уполномоченным им лицом.

Участникам внешнеэкономической деятельности объявлено 26 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований по факту отсутствия сведений о погашении товаросопроводительного документа (СДИЗа), оформленного в ФГИС «Зерно».

Отметим, что СДИЗ подлежит погашению товаропроизводителем или уполномоченным им лицом после завершения перевозки и (или) приемки и (или) отгрузки партии зерна и продуктов его переработки.

Внимание! После оформления СДИЗ на вывоз партии зерна с территории РФ, следует сообщать его номер для подтверждения любым доступным способом должностному лицу Управления, уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки для его проверки и подтверждения (по месту отгрузки партий и оформления фитосанитарных сертификатов).