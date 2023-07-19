Специалистов МФЦ Омской области обучили для участия в избирательном процессе

В начале сентября в Омской области пройдут губернаторские выборы. Омичи решат, кто станет пятым губернатором земли прииртышской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избирательная комиссия Омская области провела обучение специалистов МФЦ, которые будут принимать заявления избирателей о голосовании на выборах губернатора по месту нахождения.

— В этом году на выборах губернатора Омской области избиратели смогут проголосовать вне зависимости от места регистрации на любом избирательном участке в пределах Омской области. Для этого необходимо будет подать соответствующее заявление. Это можно сделать несколькими способами: обратившись в МФЦ, в территориальную или участковую избирательную комиссию, а также через портал Госулуг. Прием заявлений в МФЦ начнется с 25 июля и завершится 5 сентября, — отметили в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября 2023 года. На них заявились восемь кандидатов — четыре от политических партий и четыре самовыдвиженца. Пока необходимые подписи в избирком предоставили только те, что идут на выборы от партий.

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