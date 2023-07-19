Макаленко и Казанин передали в избирком подписи для участия в выборах омского губернатора

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 18 июля, представители ЛДПР и «Коммунистов России» передали в областную избирательную комиссию необходимое количество подписей от глав районов и депутатов местных советов для участия в выборах губернатора Омской области, которые пройдут 9 и 10 сентября 2023 года.

От ЛДПР на выборы губернатора идет Максим Макаленко, а от партии «Коммунисты России» — Владимир Казанин.

Таким образом, на данный момент подписи собрали все кандидаты-представители политических партий. У четырех самовыдвиженцев есть время до 26 июля, чтобы собрать и предоставить необходимое для выдвижения количество подписей.

Напомним, ранее подписи в избирательную комиссию Омской области предоставили Виталий Хоценко, идущий на выборы от «Единой России», и депутат Госдумы РФ от КПРФ Андрей Алехин.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru