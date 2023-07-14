В омских школе № 96 и гимназии № 9 откроют дополнительные первые классы

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске в двух школах в густонаселенных микрорайонах к новому учебному году откроют дополнительные первые классы.

Так, в школе № 96, расположенной в микрорайоне Амур-2, к 1 сентября будут дополнительны открыты три первых класса. Таким образом, в 2023/2024 учебном году в образовательном учреждении заработают 10 первых классов. Кроме того, в школе также появится еще один второй класс. В него зачислят детей, которым ранее приходилось ездить на учебу в другие школы Амурского поселка.

Дополнительный первый класс будет открыт и в гимназии № 9 в микрорайоне СИБНИИСХОЗ. Вместо запланированных трех там сформируют четыре первых класса.

Отметим, на 2023/2024 учебный год в омских школах были подготовлены 15882 места для будущих первоклассников. На 12 июля 2023 года свободными были 1739 мест. Информацию о наличии мест в первых классах можно проверить на сайте интересующей школы. Список сайтов общеобразовательных учреждений города находится по ссылке.

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