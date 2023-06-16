В омской школе № 96 откроют дополнительно три первых и один второй класс

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В преддверии нового учебного года в школе № 96, расположенной в микрорайоне Амурский на окраине Центрального округа, открыли набор в дополнительные классы — три первых и один второй. Таким обзором, с 1 сентября в образовательном учреждении заработают сразу десять первых классов. В День Знаний в этом году в школе за парты сядут всего 2300 детей.

Дополнительные классы смогут принять порядка 120 детей. Как отметил директор департамента образования Ильдар Бикмаев, открытие в этом году еще одного второго класса облегчит жизнь детям, которым ранее приходилось ездить в соседние школы № 15 и № 16, а также их родителям.

Помимо дополнительных классов, в образовательном учреждении в ближайшем будущем планируют открыть новые кружки. При этом большую часть из них школьники смогут посещать совершенно бесплатно.

—Я неоднократно посещал данную школу, встречался с педагогическим коллективом, родительским комитетом. В школе накопилось очень много проблем, которые необходимо решить. Мы вместе с недавно назначенным и. о. директора школы Вороновым Виталием Ивановичем разработали детальный план по их решению. Позитивные изменения уже наступают. Так, с 1 сентября в школе будут открыты десять первых классов вместо ранее запланированных семи. Это существенно снизит социальную напряженность в данном микрорайоне. Кроме того, будет открыт дополнительный второй класс, что позволит тем детям, что в прошлом году ездили в №№ 15, 16 школы и лицей № 29, обучаться непосредственно рядом со своим домом. Таким образом, порядка 90 первоклассников и 30 второклассников дополнительно будут иметь возможность обучаться в этой школе. Была также поставлена задача существенно улучшить качество образования и расширить спектр дополнительных услуг развивающего и образовательного характера преимущественно на бесплатной основе. Наша общая задача — сделать образование качественным, безопасным и комфортным. И мы этого будем достигать, — рассказал директор департамента образования Ильдар Бикмаев.

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

По словам и. о. директора школы № 96 Виталия Воронова, решение об открытие дополнительных классов было принято и тщательно проработано совместно с департаментом образования с учетом возможностей учреждения.

— Основной причиной для открытия новых классов стали обращения, поступающие от граждан в связи с плановым закрытием лицея № 29 на капитальный ремонт, — отметил Виталий Воронов.

Важно отметить, что преподавать в дополнительных классах будут специально трудоустроенные для этого учителя. Таким образом, нагрузка на педагогический состав начальной школы будет оптимально распределена. Кроме того, благодаря грамотной оценке возможностей образовательного учреждения учиться во вторую смену первоклассники и второклассники не будут. Количество детей в новых классах не превысит 30 человек, что позволит сохранить качество образования на должном уровне.

Напомним, в ближайшие годы в микрорайоне Амурский в рамках масштабного инвестиционного проекта возведут 34 многоквартирных жилых дома, а также объекты социальной инфраструктуры, в частности одну школу и три детских сада. Новая общеобразовательная школа, в которой по планам будет собственный бассейн, сможет принять 2500 детей.