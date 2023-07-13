Хоценко поздравил Артемова с избранием председателем Заксобрания Омской области

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 13 июля, врио губернатора Виталий Хоценко поздравил Александра Артемова с избранием на должность председателя Заксобрания Омской области. Поздравления глава региона произнес в начале послания региональному парламенту.

— Уверен, Ваш богатый опыт и высокий профессионализм будет очень полезен региону и его жителям, — сказал Хоценко.

Напомним, сегодня в Заксобрании Омской области прошли выборы председателя. По итогам тайного голосования большинство депутатов поддержали кандидатуру единоросса Александра Артемова. Он стал вторым в истории председателем регионального парламента. Ранее бессменным спикером законодательного органа области был Владимир Варнавский. Он возглавлял Заксобрание с 12 апреля 1994 года до самой смерти. Скончался Варнавский 23 мая 2023 года.

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