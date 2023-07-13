Единоросс Александр Артемов был избран председателем Заксобрания Омской области

Фото: партия «Единая Россия».

Александр Артемов был избран председателем Законодательного собрания Омской области. Выборы спикера регионального парламента прошли сегодня, 13 июля.

На тайном голосовании кандидатуру Артемова поддержало большинство парламентариев. Таким образом, Артемов стал вторым в истории председателем Законодательного собрания Омской области. До этого областным парламентом бессменно руководил Владимир Варнавский, ушедший из жизни в этом году.

— Будем работать одной командой. Нужно сохранять и приумножать те традиции парламентаризма, которые были заложены нашим многолетним лидером Владимиром Алексеевичем Варнавским. Также необходимо более тщательно работать с наказами избирателей, в связке с губернатором, органами исполнительной власти. Не должно быть такого, чтобы кто-то перетягивал канат на себя, мы ветви одного дерева — государства, — обратился к депутатам Заксобрания Омской области Артемов.

Напомним, кандидатуру Артемова поддержало большинство делегатов на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

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