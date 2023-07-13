Из Омска запустят прямые авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 13 июля, в послании Заксобранию Омской области врио губернатора Виталий Хоценко заявил о необходимости возродить местное авиасообщение в регионе. По его словам, точно появятся прямые рейсы из Омск в Тару и Усть-Ишим. Когда и каким образом будет налажено авиасообщение между областным центром и райцентрами, подробностей нет.

— Первый маршрут: Омск — Тара — Усть-Ишим. Мы обязательно запустим. Перед правительством области уже поставленно эта задача, — сообщил Хоценко.

Напомним, ранее Виталий Хоценко договорился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым о запуске дополнительных рейсов из Омска в Новый Уренгой и Салехард.

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