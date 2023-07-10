Из Омска запустят дополнительные авиарейсы в Новый Уренгой и Салехард

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество авиарейсов из Омска в Новый Уренгой и Салехард увеличат. Накануне об этом договорились врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Глава Омской области также заявил, что из Омска при необходимости могут появиться прямые рейсы в Ноябрьск и Надым.

— Поручил своему заместителю Валерию Петровичу Бойко и министру транспорта Динару Хуснутдиновичу Курманову проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым, — написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Отметим, Хоценко также сообщил, что Омская область получит от ЯНАО пять единиц пожарной техники для тушения лесных пожаров, которые случаются на территории региона ежегодно.

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