Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+36°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 8:23

Омская транспортная прокуратура проверит железнодорожников после инцидента с детьми в товарном поезде

Надзорное ведомство организовало проверку после обнаружения детей в вагоне грузового поезда в Омске
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: стоп-кадр видео из паблика «Инцидент Омск».

Фото: стоп-кадр видео из паблика «Инцидент Омск».

Омская транспортная прокуратура начала проверку после обнаружения 4-летнего и 12-летнего мальчика в вагоне грузового поезда на железнодорожной станции «Входная» в Омске.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения законодательства при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта и эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе Омской транспортной прокуратуры.

Напомним, двух мальчиков в вагоне грузового поезда, следовавшего в казахстанский Петропавловск, обнаружили 8 июля на железнодорожной станции «Входная в черте Омска. Дети пояснили, что залезли в вагон из любопытства.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru