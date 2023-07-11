Поехали кататься: В Омске с товарного поезда сняли двоих детей, пробравшихся в вагоны из любопытства

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск».

8 июля на станции «Входная» в Омске в вагоне товарного поезда нашли двух детей — мальчиков 4 и 12 лет. Как выяснили сотрудники транспортной полиции, обнаружившие детей при домостре поезда, малыши забрались в вагон из любопытства, и в этот момент поезд тронулся в направлении Петропавловска. Товарняк оэкстренно остановили, когда обнаружили маленьких пассажиров. Их тут же сняли с поезда и начали розыск родителей.

- Родителей детей уже нашли. Теперь им вменяется дело по статье 5.35 Административного кодекса («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Омской области.

Дети оказались омичами, но Омск покидать они не собирались.