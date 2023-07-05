В Омске отремонтировали разрушающуюся лестницу у часовни на улице Партизанской

Фото: пресс-служба мэрии Омска
В Омске отремонтировали разрушающуюся лестницу в районе часовни на улице Партизанской.
Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» отремонтировали шесть ступеней, заменили на них одиннадцать разрушенных бетонных плит. Для пешеходов лестница откроют после того, как бетонный раствор застынет.
В мэрии отметили, что разрушению лестницы на Партизанской способствовали скейтбордисты и самокатчики, которые используют ее как элемент для трюков.
— Иногда лестничный спуск используют как элемент для трюков скейтбордисты и самокатчики, — это губительно сказывается на его состоянии: ступени разрушаются и довольно быстро приходят в негодность. Убедительно просим юных омичей отрабатывать трюки в специально оборудованных местах. На этой лестнице кататься крайне травмоопасно, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, в Омске подрядчик завершает работы по благоустройству сквера имени Панфилова, расположенном в Октябрьском округе.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru