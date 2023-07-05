В омском сквере имени Панфилова завершают работы по благоустройству

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске подрядчик в лице ООО «Стройсервис» завершает работы по благоустройству сквера имени Ивана Панфилова в Октябрьском округе. Примечательно, что, согласно контракту, они должны были быть выполнены до 31 августа 2023 года, однако подрядная организация пообещала завершить их раньше.

Работы в сквере общей площадью 13 тысяч кв. м. стартовали еще в 2022 году. В рамках первого этапа в прошлом году там отремонтировали пешеходные тропинки, установили фонари, скамейки, урны и вазоны, а также обустроили мемориальную зону из гранита. Кроме того, подрядчик тогда высадил различные породы деревьев и кустарников, среди которых голубая ель, рябина, шаровидная ива и другие.

— На сегодня по второй очереди нам остается буквально несколько штрихов. Подрядчик рассказал, что 15 июля должны доставить малые архитектурные формы, и на подготовленные площадки, которые уже сейчас можно посмотреть, укладываем резиновое покрытие и устанавливаем детскую и спортивную площадки. Перспективы этого объекта понятны — в августе мы его завершим, и жители смогут использовать эти площадки для проведения досуга, — рассказал глава администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов.

Отметим, работы по благоустройству сквера имени Панфилова проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость второго этапа работ оценивается в 8 миллионов рублей.

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