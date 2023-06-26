В Омске завели уголовное дело на новосибирца, застрелившего кошку на спор

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омске полиция завела уголовное дело в отношении мужчина, застрелившего на спор кошку на улице Стачечной.

Напомним, 12 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от жильцов многоэтажки, что неизвестные стреляют по окном их дома. От выстрела смертельные ранения получила кошка, сидевшая в этот момент на лоджии одной квартир.

Как позже выяснили прибывшие на место правоохранители, застрелить кошку на спор решил 25-летний житель Новосибирска после застолья с тремя приятелями, с которым он арендовал для этих целей квартиру в доме напротив. Всех четверых задержали и доставили в отдел.

В отношении стрелявшего мужчины завели уголовное дело по по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Орудие преступления — пневматический пистолет Glock — был изъят для проведения исследования. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Сима (так звали кошку) скончалась, полученных в результате ранения из пневматического оружия.

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