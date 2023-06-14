«Стреляли на спор»: новосибирцы устроили стрельбу по окнам омской многоэтажки и убили кошку

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кошка Сима погибла от рук пьяной толпы прямо на балконе дома, расположенного на улице Стачечная. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

С заявлением в полицию обратилась одна из местных жительниц. В ночь на 12 июня несколько молодых людей из дома напротив устроили стрельбу по окнам квартир.

- Прибывшие на место полицейские задержали четырех граждан, арендующих квартиру в доме напротив. В вечернее время, употребив спиртные напитки, 25-летний мужчина на спор со знакомым из пневматического пистолета произвел выстрел в кошку, а затем в воздух, - уточнили в полиции.

Стреляли по окнам из пневматического пистолета «Glock». Тело погибшего животного отправили на судебную ветеринарно-биологическую экспертизу.

Что касается хозяйки пушистого домочадца, женщина рассказала «Новому Омску», что намерена выступить в суде.

- Целились в окна квартиры. Они просчитались в выборе своего развлечения... Кошку нашу убили на спор на 10 тысяч рублей, цинично, хладнокровно! Но они не подумали, что за ней стоят люди и это для них не пройдет незамеченным, - отметила хозяйка погибшей Симы.

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