В Омске ураганный ветер снес палатки, которые установили ко Дню России на улице Ленина

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

В преддверии празднования Дня России в Омске было объявлено штормовое предупреждение. Прогноз синоптиков на этот раз был как никогда точен: ураганный ветер накрыл областной центр около 11 часов вечера, снося все на своем пути.

11 июня в городе велась подготовка к празднованию: организаторы монтировали сцену на Соборной площади, устанавливали ограждения по периметру перекрытых улиц, предприниматели ставили палатки. Легкие конструкции и стали первой «добычей» шквалистого ветра.

В группе «Инцидент Омск» появилось видео, где по улице Ленина, которая в ночь на 12 июня стала пешеходной», полетели те самые объекты торговли. Палатки едва не сбивали с ног гуляющих по городу омичей.

- Вот такой ветерок поднялся, - прокомментировал автор видео.

Напомним, что накануне региональное МЧС предупредило омичей о надвигающейся непогоде. Сильный ветер должен был достигать 25 м/с.

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