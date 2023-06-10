Улыбнитесь - розыгрыш!: В Омске ночное похищение мужчины оказалось шуткой

Фото: скриншот видео «Инцидент Омск».

Минувшей около 23 часов в полицию пожаловались встревоженные жители города: из окна они увидели, как на улице Барнаульской несколько человек в масках увозят на машине мужчину против его воли. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что это был розыгрыш. В расчете сымитировать похищение во дворе дома, приятели поместили своего знакомого в салон автомобиля, после чего сообщили о розыгрыше.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Правовая оценка действиям любителей розыгрыша будет дана в ходе проверки.