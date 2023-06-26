Справедливороссы не стали выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» на втором этапе партийной конференции, прошедшем 25 июня, приняло решение поддержать кандидатуру Виталия Хоценко на выборах губернатора, которые пройдут 10 сентября. Своего кандидаты справедливороссы выдвигать не стали.

С инициативой поддержать Хоценко, который идет на выборы от «Единой России», выступил член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду», председатель местного отделения партии в Кировском округе Игорь Шереметьев.

Фото: региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» в Омской области.

— «Справедливая Россия» если идет на выборы, то рассчитывает исключительно на победу. Лозунг «Главное не победа, а участие» не наш лозунг. Если мы выдвинем своего кандидата и он победит, ему понадобиться время на ознакомление с проблемами региона. Между тем в нынешних реалиях у нас этого времени просто нет, а Виталий Павлович во все вопросы уже вник, ему долгая раскачка не нужна, – прокомментировал свое предложение Шереметьев.

У Хоценко на предстоящих выборах будет шесть соперников: депутат Госдумы Рф Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), депутат Заксобрания Омской области Владимир Казанин («Коммунисты России«), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз и Вадим Черкин.

Напомним, бывший губернатор Омской области Александр Бурков на выборах 2018 году как раз шел от «Справедливой России». До дня голосования в этом году уроженец Свердловской области не досидел, уйдя в отставку 29 марта 2023 года. Чем сейчас занимается экс-глава региона, остается загадкой. По словам самого Буркова, он остается в команде президента. К слову, 23 мая 2023 года Владимир Путин вручил Буркову Орден Почета.

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