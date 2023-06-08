Подрядчик рискует не закончить в срок капремонт омской гимназии №88

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Новый подрядчик может не успеть выполнить работы по капитальному ремонту проблемной гимназии № 88 до конца года.

– Что происходит в 88-й школе, и происходит ли вообще хоть что-то? Я вижу, что там все замерло, — отметила депутат горсовета Светлана Студеникина на заседании комитета Омского горсовета по социальным вопросам.

Отметим, что контракт с СПК «АртСервис» был расторгнут в марте 2023 года. 17 мая, после нескольких неудачных попыток, был найден новый подрядчик – ООО «Домострой». По договору, за 163 млн рублей он должен завершить капремонт гимназии до 20 декабря 2023 года.

Однако директор депобра Ильдар Бикмаев сообщил, что точные сроки обозначат, когда будет предоставлена актуальная проектно-изыскательная документации.

– Старый проект нам не подходит. Выявлены новые недостатки, и теперь надо дополнительно работать, — подчеркнул Ильдар Бикмаев.

Напомним, что гимназия была построена в 1955 году. Здание строилось с многочисленными нарушениями и ошибками. Образовательное учреждение давно находится в аварийном состоянии, но до сих пор отремонтировать его не удавалось.