Омская мэрия в третий раз не нашла подрядчика для капремонта гимназии №88

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, 5 мая, городская администрация в третий раз проводила аукцион по поиску подрядчика для выполнения капитального ремонта аварийной школы по адресу 3-я Транспортная, 5.

В прошлый раз аукцион не состоялся, так как ни одна строительная компания не подала заявку на участие. В этот раз в мэрию поступила одна заявка, однако, как сообщили на портале госзакупок, компания не соответствовала необходимым требованиям.

Первоначальная стоимость контракта составляет 163,4 млн рублей. За эту сумму подрядчику нужно подготовить проектную документацию, выполнить инженерные работы, усилить фундамент здания, стены и лестницы, поставить новые окна и двери, отремонтировать крышу, пол и провести прочие ремонтные и отделочные работы. Срок завершения работ определен до 20 декабря 2023 года.

Гимназия №88 – проблемный объект. Ее построили еще в 1955 году. Во время строительства были допущены многочисленные ошибки и нарушения. В результате сейчас школа находится под угрозой обрушения.

Напомним, что с прежним подрядчиком, СПК «АртСервис», контракт был расторгнут, так как подрядчик предоставил департаменту строительства недостоверную документацию.