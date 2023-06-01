Дело экс-руководителя омской налоговой Владимира Репина рассмотрят в суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральный районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина. 48-летний экс-руководитель обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Владимир Репин получил взятку от гендиректора компании «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша. За 10 млн рублей чиновник должен был исключить три компании из плана выездных налоговых проверок на 2021 год.

Первое заседание по уголовному делу назначено на 7 июня. Также суд рассмотрит уголовные дела в отношении обвиняемого в даче взятки бизнесмена Дмитрия Немиша и адвоката Дмитрия Григорьева, который являлся посредником.

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