Омич переехал в Подмосковье и выиграл в лотерею почти 4 млн рублей

Фото: государственные лотереи Столото

Омич, переехавший в Подмосковье, неожиданно для себя выиграл в быстрой лотерее «Рапидо 2.0». Сумма выигрыша составила 3 771 870 рублей.

Юрий Пестерев по профессии техник-механик. Два года назад мужчина переехал с семьей в Подмосковье и взял в ипотеку квартиру. Выигрыш оказался как раз кстати. Ведь он пойдет на погашение части суммы банку.

Мужчина признался, что не сразу осознал свою победу. Вечером, после работы, он просто купил лотерейный билет и написал числа наугад. Но когда перед сном решил проверить список победителей, его ждал приятный сюрприз.

— В глаза сразу бросилась информация с поздравлением о выигрыше. Я спокойно отреагировал, потому что в тот момент не осознавал масштаб случившегося. Кстати, жена вообще воспринимает победу как чудо. Она не верила, что из стольких участников, шанс стать миллионером выпадет именно нам, — цитируют Юрия организаторы лотереи.

Отметим, что это не первый лотерейный билет, купленный победителем. До своего выигрыша мужчина несколько раз испытывал удачу. Однако, по его словам, комбинация цифр каждый раз составлялась случайным образом.

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