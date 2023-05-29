В Омске мэрия расселит аварийный дом по улице 3-я Енисейская по решению суда

Фото: Прокуратура Омской области
Суд принял решение расселить проблемный дом 19а на улице 3-я Енисейская после иска прокуратуры Кировского округа. Прокуратура осмотрела аварийный дом и пришла к заключению, что проживать в нем невозможно.
В прокуратуре сообщили, что установленные технические недостатки дома могут повлечь его обрушение, создать угрозу жизни и здоровью жильцов. При этом, как отметили в надзорном ведомстве, администрация не приняла мер по расселению жителей в соответствии со ст. 31 Жилищного кодекса РФ.
В результате прокуратура направила в Центральный суд иск с требованием расселить жильцов аварийного дома. Суд решение удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится под контролем.
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