В Омске мэрия расселит аварийный дом по улице 3-я Енисейская по решению суда

Фото: Прокуратура Омской области

Суд принял решение расселить проблемный дом 19а на улице 3-я Енисейская после иска прокуратуры Кировского округа. Прокуратура осмотрела аварийный дом и пришла к заключению, что проживать в нем невозможно.

В прокуратуре сообщили, что установленные технические недостатки дома могут повлечь его обрушение, создать угрозу жизни и здоровью жильцов. При этом, как отметили в надзорном ведомстве, администрация не приняла мер по расселению жителей в соответствии со ст. 31 Жилищного кодекса РФ.

В результате прокуратура направила в Центральный суд иск с требованием расселить жильцов аварийного дома. Суд решение удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного решения находится под контролем.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru