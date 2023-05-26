Омский аэропорт объявил о закупке 480 комплектов сигнальных ракет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский аэропорт объявил закупку на 480 наборов сигнальных ракет «Сигнал охотника № 3». Поставка спецоборудования воздушной гавани необходима до конца года. Как правило, оно применяется для отпугивания птиц. Ранее с этим справлялись воздушные змеи.

Как следует из аукционной документации, первоначальная цена договора составляет 489,6 тысяч рублей. Сигнальные ракеты должны будут поставляться по требованию заказчика с июня до конца года.

В каждый из наборов входит 15 снарядов различных ярких цветов - желтых, красных, зеленых.

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