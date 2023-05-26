В ходе СВО погиб омич Максим Вострухин

Фото: скрин из видео с официальной страницы МБОУ «Любинская СОШ №1» во «ВКонтакте»

Информация о гибели омича Максима Вострухина в ходе военной спецоперации появилась в группе Любинской школы №1, где он обучался с 1994 по 2004 год.

Окончив школу, Максим учился в строительном колледже. Затем работал крановщиком. Женился, воспитывал двух сыновей.

Мужчину призвали осенью 2022 года. А в апреле 2023 он погиб. Максиму Вострухину было 36 лет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru