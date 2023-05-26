В Омске вандалы разгромили танк на набережной

Фото: Om1.ru

Вандалы разгромили и разграбили танк, который находится на улице Щербанева.

По данным портала «Оm1», неизвестные украли шесть фонарей световой сигнализации и два ящика для запчастей. Похитители нанесли ущерб в размере 10 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Они объявлены в розыск.

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