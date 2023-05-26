В Омске вандалы разгромили танк на набережной

Фото: Om1.ru
Вандалы разгромили и разграбили танк, который находится на улице Щербанева.
По данным портала «Оm1», неизвестные украли шесть фонарей световой сигнализации и два ящика для запчастей. Похитители нанесли ущерб в размере 10 тысяч рублей.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Они объявлены в розыск.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru