Омская легкоатлетка завоевала «золото» на чемпионате России

Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области

На Командном чемпионате России по легкой атлетике, c 24 по 25 мая, омская команда боролась за первенство в метании диска, прыжках с шестом, прыжках в высоту и в длину, а также беге на разных дистанциях. Соревнования проходили в Сочи.

Омичка Ирина Михайлова вернулась домой не с пустыми руками. Спортсменка получила высшую награду на соревнованиях по прыжкам с шестом. Она взяла высоту в 4,45 метров. Это первая золотая медаль в карьере Ирины Михайловой. На счету спортсменки также – одна серебряная и три бронзовые медали, привезенные с чемпионатов России.

Отметим, что второе место завоевала Елизавета Бондаренко из Краснодара. Третье место – у Полины Кнороз из Москвы.

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